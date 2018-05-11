ЕЭК установила переходный период для маркировки продуктов знаком "ГМО"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила переходный период в 18 месяцев, в течение которого производители могут не помечать продукцию, содержащую генно-модифицированные организмы (ГМО), специальным знаком согласно готовящимся новым требованиям, говорится в сообщении ЕЭК.

В декабре совет ЕЭК принял решение об обязательном нанесении специального знака на продукты, полученные с применением ГМО. Знак должен наноситься в случае, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%. Надпись "ГМО" должна наноситься рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза "ЕАС". При этом знак "ГМО" должен соответствовать по форме и размеру знаку "ЕАС". Действующая редакция техрегламента обязывает информировать покупателей о содержании ГМО, однако эти сведения могут печататься мелким шрифтом.

"Установлен переходный период – 18 месяцев, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, в соответствии с ранее установленными техрегламентом обязательными требованиями. В течение этого периода производители должны наносить на потребительскую упаковку сведения о содержании ГМО. Однако рядом с единым знаком обращения продукции на рынке союза знак "ГМО" проставлять пока необязательно", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЕЭК также пояснила РИА Новости, что переходный период начнется с 26 декабря 2018 года.