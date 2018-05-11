Тамбовская область предложила сотрудничество инвесторам из Люксембурга

ВОРОНЕЖ, 11 мая — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин пригласил инвесторов и предприятия из Люксембурга к сотрудничеству с возглавляемым им регионом, сообщает в пятницу облправительство.

Договоренности о развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах между Люксембургом и Тамбовской областью были достигнуты в октябре 2017 года в ходе поездки в Тамбов премьер-министра герцогства Ксавье Беттеля. В четверг делегация российского региона во главе с губернатором прибыла с рабочим визитом в Люксембург, а в пятницу Никитин презентовал в Торговой палате Люксембурга инвестиционный и промышленный потенциал Тамбовской области.

"Мы активно приступили к реализации проекта по формированию цифровой экономики. Уверен, что в этой сфере есть большой потенциал для взаимодействия, мы можем выйти на реализацию конкретных проектов. Кроме того, на Тамбовщине созданы три индустриальных парка с особой системой преференций для резидентов. Мы рассчитываем, что на их территории разместятся высокотехнологичные современные производства и приглашаем инвесторов к сотрудничеству", — сказал губернатор.

Никитин рассказал о преимуществах Тамбовской области, среди которых наличие биологических ресурсов, высокого кадрового и научного потенциала, развитой транспортной и инженерной инфраструктуры. К тому же, в регионе стабильная экономическая ситуация и богатые туристические возможности, добавил он.

"Традиционным и одним из ключевых секторов экономики является сельское хозяйство. Многие виды продукции, производимой в регионе, стали настоящими российскими брендами. За последние годы мы сделали акцент на создание новых перерабатывающих производств в агросекторе. Это современные высокотехнологические производства", — заявил Никитин.

Глава региона отметил, что на территории Тамбовской области находится единственный в России наукоград аграрного профиля – Мичуринск. Там создается инновационный научно-технологический центр "Мичуринская долина" и будут построены площадки под новые агропромышленные производства.

По информации пресс-службы, губернатор пригласил представителей власти Люксембурга, деловых кругов, бизнес-сообщества в Тамбовскую область в качестве гостей и будущих партнеров.

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