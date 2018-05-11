В МИД Германии заявили, что дискуссии по "Северному потоку-2" продолжатся

ВИЛЬНЮС, 11 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с коллегами из стран Балтии заявил, что Берлин считает проект "Северный поток-2" коммерческим, но будет иметь в виду, что необходимо провести более тщательные дискуссии по этому вопросу.

"Правительство Германии придерживается взгляда, что этот проект ("Северный поток-2") является прежде всего коммерческим, но я буду иметь в виду, что необходимы более тщательные дискуссии по этому вопросу", — сказал на брифинге в Паланге в пятницу.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, позиции Германии и стран Балтии не совпадают. "Мягко говоря, наши взгляды не совпадают. Этот проект мы представляем как не совсем совпадающий с энергетической политикой Европы и, конечно, приоритетами", — заявил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.