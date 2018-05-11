МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Законопроект об ответственности за соблюдение в России западных санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и штрафы до 600 тысяч рублей, сообщил источник в Госдуме.

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о наказании за действия (или бездействие) по исполнению санкций, введенных иностранными государствами, если в результате этого у российских граждан и компаний сорвались сделки.

Тем же, кто способствует введению ограничительных мер против России — призывает к этому или передает какие-либо сведения, — грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

С идеей ввести ответственность, в том числе и уголовную, для тех, кто будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с ним соавторами законопроекта стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава фракции "Единой России" Сергей Неверов и его первый зам Андрей Исаев, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикеры от КПРФ и "Единой России" Иван Мельников и Александр Жуков.

Кому грозит ответственность

Как сообщил Володин, внести законопроект в нижнюю палату планируется в мае. Первое чтение, по его словам, может состояться 17 мая, второе — 22-го, а третье — 24-го.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность для физических лиц, для юридических внесут отдельный законопроект об административной ответственности, предусматривающий штрафы, сообщил РИА Новости один из авторов документа, зампред фракции единороссов Андрей Исаев.

"К уголовной ответственности нельзя привлечь банк. Мы же не можем посадить в тюрьму банк или компанию. И каждый человек будет знать, что если он принял такое решение для того, чтобы соблюсти американские санкции, он подпадет под уголовную ответственность", — пояснил он.

Так, например, если банк откажет российскому гражданину, попавшему под санкции, в открытии счета или, наоборот, потребует от него этот счет закрыть, то должностное лицо должно нести ответственность.

"Одно предприятие с другим имеет долгосрочный договор. И этот договор расторгается, потому что это предприятие боится связываться с тем, кто подвергся санкциям. И это происходит на территории России, в российской юрисдикции. Получается, что они не исполняют российские законы, но исполняют законы другого государства, направленные против Российской Федерации. Вот это конкретно будет подпадать под действие этого закона", — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что касаться это будет банков или организаций, которые действуют на территории России, но норма будет действовать в отношении граждан, потому что именно они "своими действиями фактически изменяют своему Отечеству".

