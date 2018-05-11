Детский технопарк "Кванториум" откроют осенью на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая — РИА Новости. Почти 79 миллионов рублей получит Камчатский край из федерального бюджета на создание детского технопарка "Кванториум", который откроется осенью этого года в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого правительства.

"Камчатский край вошел в число 12 субъектов РФ, которым федеральный центр выделил почти 79 миллионов рублей на эти цели. Технопарк "Кванториум" разместится на базе первого детского технопарка, работающего с ноября прошлого года. В конце 2018 года там появятся новые направления: "Промышленный дизайн", "Робоквантум", "Аэроквантум", "Энерджиквантум", "IT-квантум" и "Геоквантум", — сказал собеседник агентства.

По данным регионального министерства образования и молодежной политики, 13 педагогов дополнительного образования из Петропавловска-Камчатского пройдут обучение в Москве: познакомятся с современными методиками обучения проектной деятельности детских и молодежных команд, чтобы потом преподавать в "Кванториуме".

Детские технопарки "Кванториум" создаются в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" государственной программы "Развитие образования". До конца 2020 года в регионах РФ должны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе не менее 58 — до конца 2018 года.

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