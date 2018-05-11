Силуанов примет участие в заседании ВЕЭС в узком составе

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложенный на пост первого вице-премьера РФ Антон Силуанов примет участие в узком составе Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Среди министров будут участвовать, на заседании (ВЕЭС — ред.), в узком составе, помимо президента, Силуанов, Ушаков. На расширенном составе будут присутствовать Силуанов, из министров — Никифоров, Новак, Орешкин, также Песков будет участвовать и от МИД замминистра Панкин", — сказал Ушаков на брифинге.

Отвечая на вопрос о том, в каком качестве будет принимать участие во встречах Силуанов, он сказал: "Если указ не будет подписан, то он будет в качестве и.о. Но всем известны планы о его назначении первым заместителем премьер-министра, поэтому, я думаю, что поскольку он будет участвовать в узком составе, это уже о многом говорит".

Ушаков также отметил, что раньше эту позицию традиционно занимал нынешний и.о. первого вице-премьера Игорь Шувалов.

"Это уже стало практикой, на заседании в узком составе принимает участие у всех делегаций вице-премьер и помощник по международным делам", — пояснил Ушаков.