МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении на 2019-2024 годы владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога.

Документ устанавливает, что в этот период не будут являться объектом обложения транспортным налогом автомобили с электрической тягой (электромобили) независимо от мощности двигателя.

"Предоставление льгот по транспортному налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей", — поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что подобные льготы уже введены в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. "Однако в то же время следует отметить, что введение льготы по транспортному налогу — это право, а не обязанность региона, и в каждом конкретном регионе стимулирование спроса на электромобили будет зависеть от налоговой политики властей субъекта РФ", — напоминают авторы законодательной инициативы.

Ссылаясь на информацию ГИБДД, они указывают, что на данный момент на территории субъектов РФ зарегистрировано всего 2016 автотранспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, что составляет 1% от целевого показателя. При этом большинство существующих льгот для владельцев электромобилей распространяется только на столичный регион, поскольку более 35% электромобилей в России стоят на учете именно в Москве. "Можно наблюдать и обратную закономерность — установленные льготы стимулируют рост числа электромобилей", — отмечают либерал-демократы.