МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Архангельске создадут Арктический рыбопромышленный кластер, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области по итогам состоявшегося в регионе рыбопромышленного совета.

Кластер объединит компании, занимающиеся добычей и переработкой рыбы и морских водорослей, судостроительные и судоремонтные предприятия, научные и образовательные учреждения не только Архангельской области, но и других субъектов северо-запада России.

В ближайшие два года в Архангельске будет построено два рыбоперерабатывающих завода мощностью от 50 тонн готовой продукции в сутки.

Вместе с тем уже сейчас участники объединения ведут строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов на верфях ПАО "Северная верфь" и ПАО "Выборгский судостроительный завод".

"Создание в Архангельске в рамках кластера многофункционального берегового комплекса, ориентированного на приёмку и глубокую переработку рыбы, имеет прекрасные перспективы. Это привлечет сюда поставщиков из удалённых районов промысла, в том числе и по Северному морскому пути с Дальнего Востока", — цитирует заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука пресс-служба правительства региона.

Наряду с созданием многофункционального берегового комплекса по глубокой переработке рыбы, Петр Савчук предложил предпринимателям особое внимание обратить на разведение молоди лососевых пород, заготовку и переработку водорослей, продвижение новых продуктов.

Участники рыбопромышленного совета обсудили также поддержку градо- и поселкообразующих предприятий, зарегистрированных в Арктической зоне России. Одним из инструментов такой поддержки может стать строительство для нужд малых рыболовецких хозяйств небольших судов. В бюджет следующего года на эти цели уже заложено около 500 миллионов рублей.

"Создание рыбопромышленного кластера — это вопрос развития не только отрасли, но и региона в целом. Кластерная политика подтвердила свою жизнеспособность в различных сферах. Создаем кластеры — движемся вперед: появляются новые идеи, новые технологии, новые управленческие решения", — приводит слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова его пресс-служба.

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