Минздрав должен обеспечить конкурентную среду на фармрынке, заявил Володин

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минздрав должен обеспечить создание конкурентной среды в России для привлечения фармкомпаний из Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Индии, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы не случайно критику свою высказали в адрес министерства здравоохранения. Считаем, что министерству здравоохранения необходимо создавать конкурентную среду в России для того, чтобы сюда пришли лучшие компании из Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Индии", — сказал Володин на заседании Совета по законотворчеству, где обсуждался законопроект о контрсанкциях.

Спикер Госдумы также призвал министерство ознакомиться с опытом Франции в этой сфере.

"Они на рынок не допускают американские компании. Но они решили задачу обеспечения качественными, доступными (лекарствами) как производства Франции, так и других стран. Они сформировали этот рынок конкурентным. Нам тоже нужно это делать", — подчеркнул Володин.

При этом он пояснил, что вопросы импортозамещения и производства решает Минпромторг, однако за идеологию по лекарственному обеспечению отвечает Минздрав.

"Мы не снимем этот вопрос с контроля, пока эта задача не будет решена", — подчеркнул председатель Госдумы.

Он также отметил, что в этом направлении у парламента есть полное понимание и поддержка со стороны председателя правительства. "Что касается министерств отраслевых, вам тоже надо меняться и менять подходы в этих вопросах. Потому что мы решаем общую задачу", — сказал Володин.

Ранее он уже высказывал критику в отношении министерства здравоохранения. По его словам, Минздрав не выполнил эффективно работу по импортозамещению лекарств на рынке России, 68% рынка представляет собой импорт, при этом компании США получают чистую прибыль в размере примерно 50 миллиардов рублей в год.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму главами фракций и председателем нижней палаты. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.