Финансирование Росмолодежи могут увеличить в 2018 году

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство финансов предлагает увеличить финансирование Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в 2018 году на 2,1 миллиона рублей, следует из проекта поправок в бюджет.

Проект опубликован Минфином на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В целом на реализацию молодежной политики предлагается выделить в текущем году дополнительно 6,789 миллиона рублей.