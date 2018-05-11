В Тюменской области растет производство молока и мяса

ТЮМЕНЬ, 11 мая — РИА Новости. Более 31 тысячи тонн мяса произвели в Тюменской области хозяйства всех категорий в первом квартале 2018 года, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На 4,4% выросли объемы производства молока — до 117 тысяч тонн, надой молока на 1 корову — на 7%. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь — март 2018 года составил 9,3 миллиарда рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,6%", — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев ставил задачу — увеличить темпы развития молочного и мясного животноводства в соответствии с потребностями региона.

"Для обеспечения жителей Тюменской области, включая автономные округа, необходимо увеличить производство молока и мяса. Возможности для роста есть — нужно только более рационально использовать уже выделенные средства. Если мобилизовать ресурсы бюджета, сельскохозяйственных предприятий, людей, интеллектуальные ресурсы, исключить некомпетентность, то мы повысим и уровень, и объемы производимой продукции", — сказал глава региона.

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