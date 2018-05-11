Югра представит на IT-форуме стран БРИКС и ШОС нейросеть для госуслуг

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ представит на международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС нейросеть, способную выполнять функции виртуального собеседника при получении электронных государственных услуг, сообщил журналистам директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

Форум в десятый раз пройдет в Ханты-Мансийске 5 и 6 июня. По информации правительства региона, Югру посетит большая делегация из Китая, около 20 человек в составе делегации Индии, а также представители Малайзии, Вьетнама, стран БРИКС и ШОС.

По словам Ципорина, китайская компания Huawei представит в рамках форума "умный" автомобиль, работающий на основе облачного решения Connect Car. В свою очередь, югорские разработчики продемонстрируют технологию, позволяющую упростить доступ к государственным услугам.

"Впервые в России мы адаптируем нейронную сеть для помощи гражданам в получении услуг в электронном виде. Это некий искусственный интеллект, который вместо чиновника будет объяснять жителю, желающему получить какую-либо услугу, как лучшее всего ее получить. При этом роботу не нужен прямой вопрос. Он сможет по ключевым словам определять, что необходимо. Система должна будет распознать и направить к нужному доктору или чиновнику", — заявил Ципорин.

Он добавил, что в этом году организаторы форума сделают акцент на обсуждении цифровой экономики, а также уделят особое внимание вопросам информационной и общественной безопасности.

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