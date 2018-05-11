Минфин планирует нарастить покупку валюты

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минфин РФ более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 триллиона рублей против планировавшихся в действующем законе о бюджете 527,6 миллиарда рублей.
Министерство по бюджетному правилу направляет на покупку валюты дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов при цене нефти выше прогноза.
Минфин проводит такие операции на внутреннем рынке с февраля 2017 года. В прошлом году общий объем валютных интервенций Минфина составил 829 миллиардов рублей. Купленная валюта зачисляется на специальные счета ЦБ, и будет направлена на пополнение ФНБ.