Цены на нефть пошли вверх после недавнего снижения

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть вновь перешли к росту вечером в четверг после нескольких часов отрицательной динамики — инвесторы "переваривают" выход США из ядерного соглашения с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41% — до 77,53 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,46% — до 71,47 доллара за баррель.

В четверг министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что иранский нефтяной сектор может обойтись и без иностранных инвестиций, если инвесторы предпочтут остаться в стороне в связи с введением новых санкций со стороны США.

Как пишет агентство MarketWatch, он также дал понять в других своих выступлениях, что ничего важного с экспортом нефти после введения санкций США не произойдет.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Волатильность нефти сейчас очень высока, так как трейдеры переваривают то, как может сказаться выход США из ядерной сделки на фундаментальных рыночных показателях", — пишет агентство со ссылкой на редактора Sevens Report Тайлера Ричи (Tyler Richey). Нефтяные цены немного снижались ранее в четверг, после ралли в среду, однако позднее вернулись к росту.