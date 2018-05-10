Цены на нефть пошли вверх после недавнего снижения

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть вновь перешли к росту вечером в четверг после нескольких часов отрицательной динамики — инвесторы "переваривают" выход США из ядерного соглашения с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
В четверг министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что иранский нефтяной сектор может обойтись и без иностранных инвестиций, если инвесторы предпочтут остаться в стороне в связи с введением новых санкций со стороны США.
Как пишет агентство MarketWatch, он также дал понять в других своих выступлениях, что ничего важного с экспортом нефти после введения санкций США не произойдет.
"Волатильность нефти сейчас очень высока, так как трейдеры переваривают то, как может сказаться выход США из ядерной сделки на фундаментальных рыночных показателях", — пишет агентство со ссылкой на редактора Sevens Report Тайлера Ричи (Tyler Richey). Нефтяные цены немного снижались ранее в четверг, после ралли в среду, однако позднее вернулись к росту.