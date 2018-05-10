МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату, сообщил РИА Новости представитель Кудрина.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным, который рассматривается в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты.

"Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает", — сказал собеседник агентства.

С сентября 2013 года Счетной палатой руководит Татьяна Голикова. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что она займет пост вице-премьера в новом правительстве, где будет курировать социальный блок.

Алексей Кудрин был заместителем председателя правительства в период с 2000 по 2004 и с 2007 по 2011 годы. С 2000 года на протяжении 11 лет занимал пост министра финансов Российской Федерации. Спустя два года после ухода с должности он вошел в президиум Экономического совета при Президенте России. С 2016 года — глава Центра стратегических разработок.