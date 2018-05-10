Рубль вечером подрос к доллару и евро

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рубль уверенно рос к доллару и евро на фоне обновления нефтью максимума примерно за три с половиной года, говорят аналитики.
Однако рубль остается перепроданным относительно черного золота, цена нефти на многолетних максимумах — около 4,75 тысячи рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" к 20:50 мск снижался на 1,57 рубля — до 61,66 рубля, курс евро — на 1,5 рубля, до 73,51 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль идет за нефтью, но медленно
Инвесторы продолжают реагировать на новости о выходе США из иранской ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из сделки с Ираном по ядерной программе, достигнутой шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Теперь трейдеры оценивают заявления Саудовской Аравии о том, что страна готова принять меры по стабилизации нефтяного рынка и смягчить последствия потенциального дефицита предложения после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном.
Прогнозы и рекомендации
Рубль с опозданием отыгрывает подорожавшую нефть, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".
Экспортеры, которые в последние несколько дней были неактивны, увеличили продажи валютной выручки, отметил Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".
"Между тем в прошлый вторник Центробанк предоставил банкам более 800 миллионов долларов в рамках операций валютный своп, это максимальный объем таких операций с 9 января, что может сигнализировать об ухудшении ситуации с валютной ликвидностью", — добавил он.