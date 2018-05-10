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Экономика

Рубль вечером подрос к доллару и евро

21:3710.05.2018
(обновлено: 21:51 10.05.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рубль уверенно рос к доллару и евро на фоне обновления нефтью максимума примерно за три с половиной года, говорят аналитики.

Однако рубль остается перепроданным относительно черного золота, цена нефти на многолетних максимумах — около 4,75 тысячи рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20:50 мск снижался на 1,57 рубля — до 61,66 рубля, курс евро — на 1,5 рубля, до 73,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль идет за нефтью, но медленно

Российские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
Слабый или сильный: что будет с рублем после майских праздников
Курс рубля к доллару и евро вечером уверенно рос, отыгрывая взлет нефтяных цен на максимумы с конца 2014 года, — уже выше 77 долларов за баррель сорта Brent.

Инвесторы продолжают реагировать на новости о выходе США из иранской ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из сделки с Ираном по ядерной программе, достигнутой шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Теперь трейдеры оценивают заявления Саудовской Аравии о том, что страна готова принять меры по стабилизации нефтяного рынка и смягчить последствия потенциального дефицита предложения после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В мае рубль останется под давлением
Тем не менее курс рубля растет к доллару медленнее, чем цена нефти. В итоге рублевая цена черного золота остается около максимального за несколько лет уровня 4,75 тысячи рублей за баррель. Курсы доллара и евро вечером снижались на 2-2,5 процента.

Прогнозы и рекомендации

Рубль с опозданием отыгрывает подорожавшую нефть, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Спасибо, дорогая нефть. Сто долларов за баррель уже не кажутся фантастикой
"По всей видимости, триггером стало снижение геополитического риска: котировки CDS (credit default swap) на Россию за сегодня ощутимо снизились. Наблюдался умеренный спрос на ОФЗ, подросли котировки ликвидных бумаг. В рамках вечерней сессии возможно дальнейшее укрепление рубля к доллару", — добавил он.

Экспортеры, которые в последние несколько дней были неактивны, увеличили продажи валютной выручки, отметил Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

"Между тем в прошлый вторник Центробанк предоставил банкам более 800 миллионов долларов в рамках операций валютный своп, это максимальный объем таких операций с 9 января, что может сигнализировать об ухудшении ситуации с валютной ликвидностью", — добавил он.

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