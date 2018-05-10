НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе по темпам весеннего сева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на руководителя регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Алексея Морозова.

В Нижегородской области на сегодняшний день посеяно около 200 тысяч гектаров (35%) яровых культур, в том числе яровых зерновых 176 тысяч гектаров (48%). Кроме того, предприятия региона приступили к севу сахарной свеклы. Посеяны первые 600 гектаров. Продолжается сев рапса, картофеля и ранних овощей.

"По информации министерства сельского хозяйства России, Нижегородская область заняла второе место в ПФО по темпам весеннего сева. По поручению главы Нижегородской области финансирование подготовки к посевной кампании в регионе было увеличено на 200 миллионов рублей — почти до 1,4 миллиарда рублей. Это максимальная сумма господдержки за последние 5 лет", — цитирует Морозова пресс-служба областного правительства.

Перед региональным министерством сельского хозяйства врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу наладить работу снабжающих сервисных организаций в круглосуточном режиме, подготовить необходимый запас запчастей, обеспечить ремонт всей техники, которая используется для посевной.

"Безусловно, для нас чрезвычайно важно качественное проведение посевной кампании. От этого, в том числе, зависит наша продовольственная безопасность, обеспечение нижегородцев качественными продуктами питания по доступным ценам. Взяты на контроль все процессы подготовки, обеспечения сырьем, материалами", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Кроме того, в 2018 году в регионе произведено беспрецендентное обновление техники по льготным программам "Росагролизинга", что позволит использовать современные технологии при проведении кампании. В частности, более 300 тысяч гектаров в области будут засеяны с использованием ресурсосберегающих технологий.

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