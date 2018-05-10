Россия ввела усиленный контроль в отношении двух белорусских производителей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля в отношении двух производителей мясной продукции из Белоруссии из-за вредных компонентов в говядине и птице, сообщает российское ведомство в четверг.

В говядине СООО "Мясопродукт" Россельхознадзор обнаружил бензилпенициллин, в мясе птицы ОАО "Птицефабрика "Рассвет" — бактерии группы сальмонелла.

"По причине выявленных подведомственными Россельхознадзору лабораториями несоответствий продукции животного происхождения нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза, в отношении… (двух — ред.) белорусских предприятий вводится режим усиленного лабораторного контроля", — говорится в сообщении.

Одновременно с этим российское ведомство с 11 мая отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции белорусских СООО "Старфуд", ОАО "Верхнедвинкий маслосырзавод" и ОАО "Лунинецкий молочный завод".