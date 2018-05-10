Египет надеется на скорое подписание соглашения о российской промзоне

КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Египет надеется на подписание соглашения о российской промышленной зоне в египетском Порт-Саиде в ближайшее время, переговоры по вопросу завершены, заявил РИА Новости в четверг посол Египта в РФ Ихаб Наср.

"Надеемся, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Переговоры завершены, соглашение готово для подписания. После подписания соответствующие органы начнут его реализовывать", — сказал Наср на полях саммита Россия – Исламский мир (KazanSummit).

Посол отметил, что он настроен позитивно и прилагает максимум усилий для подписания соглашения.

По его словам, начало работы промышленной зоны поднимет отношения РФ и Египта на новый уровень и является взаимовыгодным шагом.

‌Минпромторг РФ сообщал в 2016 году, что зона должна начать работу в декабре 2018 года. ‎Среди потенциальных резидентов промзоны — российские автопроизводители "Группа ГАЗ", КАМАЗ, УАЗ; нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть, "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault.