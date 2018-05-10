Нефть поддержала рост рубля к доллару и евро

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рубль растет в четверг к доллару и евро на порядка 2% на поддержке нефти, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.49 мск четверга снижался на 1,2 рубля — до 62,03 рубля (уже снижался до 61,97 рубля), курс евро — на 1,31 рубля, до 73,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,35% — до 77,48 доллара за баррель.

Рость рубля на дорогой нефти

Рубль растет к доллару на 2%, к евро — на порядка 1,8% на фоне роста нефтяных котировок марки Brent выше 77 долларов за баррель.

"На биржевых торгах во вторник и на внебиржевых в среду рубль слабел, как и валюты-аналоги, на фоне снижения спроса на риск, и пара USD/RUB достигала отметки 64. Однако вчера днем падение валют развивающихся рынков приостановилось, а цена на нефть приблизилась к 78 долларам за баррель, после того как США объявили, что выходят из ядерного соглашения с Ираном и планируют вновь наложить на него санкции", — комментируют аналитики "Сбербанка КИБ" Том Левинсон и Юрий Попов.

На этом фоне в четверг утром нерезиденты стали активно покупать рубли, а экспортеры, которые в последние несколько дней были неактивны, увеличили продажи валютной выручки, отмечают аналитики.

Аналитики также обращают внимание на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии. Позднее сирийское национальное агентство Сана сообщило со ссылкой на военный источник, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии.

"Рынки пока расценивают происходящее, скорее, как поддерживающий фактор для нефтяных цен, и большинство европейских и азиатских фондовых индексов торгуются в небольшом плюсе, а рубль укрепился более чем на 1%", — отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Нефть по 100?

Помимо того, что Иран является крупным участником сделки ОПЕК+, сокращение экспорта из ближневосточной страны будет особенно ощутимым для мирового рынка энергоносителей, где условия продолжают ужесточаться и присутствуют другие геополитические риски, включая дальнейший обвал производства в Венесуэле, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. В таких условиях сценарий с достижением 100 долларов за баррель выглядит не таким уж призрачным, считает он.

"Единственное препятствие, которое стоит на пути Brent на данный момент — угроза со стороны американских сланцевых производителей, которые наращивали добычу и при более низких ценах, а теперь могут удвоить свои усилия", — добавляет эксперт.

Прогнозы и рекомендации

В краткосрочной перспективе у рубля есть шанс еще немного прибавить в цене, если доллар не накроет очередная волна спроса, считает Роман Блинов из "Международного финансового центра".

"Учитывая, что для выхода цен на нефть выше отметки 80 долларов за баррель, как нам кажется, требуются новые драйверы, а давление на валюты развивающихся стран сохраняется, текущие значения курса рубля выглядят весьма привлекательными", — считают Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова из Нордеа Банка.