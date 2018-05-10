Госдума приняла в I чтении проект об акционировании "Почты России"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", предусматривающий ее акционирование.

Документ, внесенный группой депутатов, разработан в целях комплексного совершенствования системы оказания услуг почтовой связи в России, основанного на принципах равной доступности для всех категорий граждан и обеспечения высокого качества предоставляемых сервисов. Законопроект предусматривает преобразование федерального государственного предприятия "Почта России" в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать РФ.

"Допустить даже гипотетическую возможность перехода в частные руки такой важнейшей стратегической организации, как "Почта России", на наш взгляд, это недопустимо. Именно поэтому в нашем законопроекте мы четко прописали безусловную собственность РФ на все 100% акций непубличного АО, без каких-либо допущений", — заявил на пленарном заседании один из авторов законопроекта, председатель комитета Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. При этом определяются и принципы и основы деятельности этого общества.

В частности, вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией. Преобразование предприятия само по себе не может являться основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В то же время работники, которые не желают продолжать работу в непубличном АО, будут вправе отказаться от продолжения работы и расторгнуть трудовой договор с предприятием. Зампред думского бюджетного комитета Ирина Гусева напомнила журналистам, что сейчас в "Почте" работает 300 тысяч человек. Все они, по ее словам, "останутся с рабочими местами".

Также в соответствии с законопроектом в городах расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров. "Очень важно сохранить почтовые отделения, поскольку очень часто наши избиратели критиковали, жаловались на то, что почтовые отделения закрываются, модернизируются, оптимизируются. В новом законопроекте прописано, что подобные действия невозможны без решения акционеров и согласования с правительством РФ", — отметила депутат.

Целый блок в законопроекте посвящен имущественным отношениям, продолжила она. "Весь пакет имущественный контролируется, передается, ничего без согласования с правительством РФ не может быть приватизировано, продано, отдано в аренду", — подчеркнула Гусева.