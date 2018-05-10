Объем бизнеса Внешэкономбанка в странах ОИС составил почти $3 млрд

КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Объем бизнеса Внешэкономбанка со странами Организации исламского сотрудничества составляет почти три миллиарда долларов, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков, выступая на Х международном экономическом саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018".

Ранее глава ВЭБа заявил, что новая стратегия развития Внешэкономбанка предполагает ориентацию в первую очередь на Ближний Восток и страны исламского мира. В феврале Горьков сообщил, что ВЭБ рассчитывает весной открыть региональное представительство в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Наш объем бизнеса со странами региона (членами Организации исламского сотрудничества — ред.) составляет почти три миллиарда долларов, ни один российский банк такого объема сотрудничества не имеет, только Внешэкономбанк", — сказал глава госкорпорации.

Горьков уточнил, что в эту сумму включены не только экспортные операции, но также гарантии и кредиты.

"Очень важно, что происходит трансформация взаимодействия. Если ВЭБ раньше представлял собой международную кредитную организацию, то теперь фокус смещается в сторону инвестиционной деятельности" — добавил он.