"Дыра" в капитале "Активкапитал банка" составила 6,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Банк России оценил "дыру" в капитале самарского "Активкапитал банка", у которого ранее была отозвана лицензия, в 6,43 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.

Так, активы банка оцениваются в 18,74 миллиарда рублей при обязательствах в 25,17 миллиарда рублей.

Банк России 29 марта отозвал лицензию у "Активкапитал банка" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 11 апреля через Сбербанк и ВТБ, они составят около 22,9 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 117-е место в банковской системе РФ.

