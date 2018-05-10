Путин поприветствовал участников саммита "Россия - исламский мир"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников X Международного экономического саммита "Россия — исламский мир", текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия X Международного экономического саммита "Россия — исламский мир", который по традиции гостеприимно принимает Казань", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что в повестке дня встречи стоят вопросы, касающиеся развития международного сотрудничества в финансовой, инвестиционной, торговой, инфраструктурной и других сферах.

Путин добавил, что Россия поддерживает усилия стран-участников саммита, направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в международных экономических отношениях.

Также он добавил, что готов подтвердить заинтересованность в дальнейшем наращивании партнерских связей между страной и государствами исламского мира.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В 2017 году в KazanSummit приняли участие 2,6 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, парламентов, инвесторы и бизнесмены из 53 стран мира, а также 250 представителей СМИ.