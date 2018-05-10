В Китае назвали причину роста товарооборота с Россией

ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Товарооборот КНР и РФ в 2018 году может превысить 100 миллиардов долларов, и одним из главных стимулирующих факторов для этого стало последовательное восстановление российской экономики и рост рыночного спроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Он подчеркнул, что "в числе основных причин этого можно назвать последовательную стабилизацию российской экономики и рост рыночного спроса, что стало стимулирующим фактором китайского экспорта в РФ, за первые четыре месяца этого года он вырос на 21,1 % по сравнению с этим же периодом прошлого года".
Помимо прочего, по его словам, вырос объем двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и крупных проектов, в авиакосмической области, а также в строительстве и создании инфраструктуры.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.