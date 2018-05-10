В Крыму отметили рост числа зарубежных участников ЯМЭФ

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Число зарубежных участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в этом году значительно выросло, в том числе благодаря попыткам Украины воспрепятствовать иностранным гостям посетить форум, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Чем больше обстановка нагнетается, чем больше Киев требует запретить поездки на форум, тем больший интерес проявляется к самому мероприятию и к ситуации в Крыму. Украинская сторона просто своими руками создает дополнительную рекламу ЯМЭФ и нашей республике", — сказал Мурадов.

По его словам, в прошлом году на форуме было около 200 представителей зарубежных стран, представлявших около 50 государств. В этом году общее число участников из-за рубежа превысило 550 человек, а всего было представлено около 70 государств.

Он отметил, что для него как для дипломата главным итогом форума стало то, что гости из-за рубежа убедились, что "Крым совсем другой по сравнению с тем, каким его представляют в лживых западных источниках информации", и расширение числа иностранных участников принципиально меняет мировой информационный фон вокруг Крыма. Мурадов добавил, что прошедший форум в Ялте посетили около 300 представителей российских и зарубежных СМИ, большинство из которых правдиво и объективно транслировали информацию о форуме и о ситуации на полуострове.

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