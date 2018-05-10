За здоровье! Сколько и где употребляют алкоголя

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. По оценкам Минздрава, с 2006 года потребление алкоголя в России сократилось почти на 40 процентов. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, констатирует, что сегодня среднестатистический россиянин выпивает за год на 3,5 литра алкоголя меньше, чем десять лет назад. Что стоит за этими показателями и в каких странах пьют больше всего — в материале РИА Новости.

Игры статистики

Широко распространенное мнение, что россияне — самые пьющие в мире, все больше расходится с реальностью. Потребление спиртных напитков в стране снижается уже много лет, причем быстрыми темпами. Данные разных ведомств несколько разнятся — ВОЗ говорит о 13,9 литра на душу населения в год, Минздрав и Роспотребнадзор — о десяти литрах. В январе министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя удалось снизить на 80 процентов. Как бы то ни было, все согласны, что в России с каждым годом пьют все меньше, и эта тенденция сохраняется уже больше десяти лет.

Только в 2017 году потребление алкоголя сократилось на 0,3 литра — это полторы бутылки водки (0,5 литра алкоголя), 4,5 литра сухого вина или 10 литров светлого пива.

В результате Россия теперь не входит даже в первую тройку самых пьющих стран (Литва — 18,2 литра, Беларусь — 16,4 литра, Молдова — 15,9 литра), занимая четвертое место и совсем немного опережая Румынию, Чехию, Хорватию, Болгарию.

Страны с самым высоким потреблением алкоголя Страны с самым высоким потреблением алкоголя

Впрочем, все эти рейтинги и оценки достаточно условны. Так, по данным Евростата, наибольшую долю своих доходов на алкоголь тратят эстонцы.

Доля расходов на алкоголь в общей сумме расходов граждан Евросоюза Доля расходов на алкоголь в общей сумме расходов граждан Евросоюза

Употребляемые в России, по оценкам ВОЗ, 13,9 литра алкоголя на душу населения эквивалентны 34,75 литра водки. По информации портала "Ценомер", средняя цена водки сегодня — 693 рубля за литр. Значит, на выпивку в среднем уходит 24 081 рубль. Средняя зарплата в 2017-м — 35 845 рублей в месяц (430 тысяч в год). Значит, россияне тратят на алкоголь 5,9 процента своего дохода. То есть больше, чем в самых проблемных в смысле пьянства странах Евросоюза, и втрое больше, чем среднестатистический европеец.

С другой стороны, средняя зарплата в Эстонии — 1242 евро в месяц, соответственно 5,6 процента — это 835 евро.

Однако главный аналитик департамента статистики Эстонии Мярт Леесмент утверждает, что среднестатистический совершеннолетний эстонец тратит на алкоголь только 108 евро в год, то есть в семь раз меньше. Кто прав, департамент статистики Эстонии или Евростат, понять невозможно, но ясно, что не стоит относиться к подобным рейтингам слишком серьезно.

Неожиданные выводы

В прошлом году в Европе опубликовали результаты масштабного исследования алкогольных пристрастий потребителей, проведенного центром "Европейский социальный опрос".

"Впервые изучалось население нескольких стран в аспекте и образа жизни, и здоровья, и условий труда, — пояснил профессор социологии Норвежского университета естественных и технических наук Терье Андреас Эйкему норвежской газете Aftenposten. — Раньше этого не делали".

Некоторые результаты оказались достаточно неожиданными. В частности, выяснилось, что обеспеченные и образованные пьют больше, чем люди с низким социальным статусом.

"Потребление алкоголя вообще, похоже, связано с высшим образованием, — отмечает Эйкему. — Это отличает алкоголь, например, от курения, распространенного исключительно в низших слоях общества. Однако благополучные люди пьют "правильно", проблематичное потребление алкоголя более характерно для низших слоев".

Еще один неожиданный вывод — потребление алкоголя начинает влиять на здоровье человека довольно поздно по сравнению с другими факторами. "Условия жизни важнее и могут сказать нам о том, почему мы пьем так, как мы пьем, — говорит Эйкему. — Проблематичное потребление алкоголя разрушает и самого человека, и его семью, но редко бывает основной причиной разрушения".

Продажи алкоголя в Европе Продажи алкоголя в Европе

Кроме того, эксперты уверяют, что запреты (например, на продажу алкоголя в определенное время) — не лучший способ борьбы за здоровый образ жизни. "Наше исследование показало, что для подавляющего большинства стран важнее повысить благосостояние граждан и улучшить условия труда, — констатирует Эйкему. — Борьба с пьянством, конечно, важна, но сначала мы должны предоставить человеку возможность жить достойно. Тем самым мы создадим предпосылки для того, чтобы забота о здоровье вошла у людей в привычку".

С этим выводом вряд ли согласятся российский Минздрав и Всемирная организация здравоохранения, уверяющие, что снижение потребления алкоголя в России связано именно с ограничениями.

Министерство здравоохранения России считает, что запрет на розничную продажу спиртного с 23:00 до восьми часов утра, а также запрет на алкогольные напитки в детских, образовательных, медицинских учреждениях и на спортивных объектах сыграли важную роль в позитивных статистических изменениях.

Вопрос культуры

По понятным причинам проблем с пьянством не возникает в странах и регионах, где распространен ислам. Так, по данным ВОЗ, меньше всего спиртного употребляют граждане Кувейта, Ливии, Мавритании и Пакистана (по 0,1 литра в год на человека), Саудовской Аравии и Бангладеш (по 0,2 литра), Египта, Нигера и Йемена (по 0,3 литра).

Так же и в России. Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" составили рейтинг самых "трезвых" и самых "пьющих" регионов страны. Места распределялись в соответствии с баллами, которые выставлялись с учетом объема продаж всех видов алкогольной продукции, числа умерших от отравления алкоголем, преступлений, совершенных в пьяном виде, граждан, состоящих на учете у нарколога, нарушений в сфере оборота алкоголя и часов запрета на продажу алкоголя в течение дня.

Самые «трезвые» регионы России Самые «трезвые» регионы России

Самые "трезвые" — регионы с сильными исламскими традициями: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Северная Осетия.

Самые пьющие регионы России Самые пьющие регионы России

В прошлом году Роспотребнадзор составил собственный рейтинг "пьющих" регионов на основании данных о продаже алкоголя. По оценке ведомства, меньше всего спиртного употребляли в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии и Чечне — 0,1 литра на душу населения (как в Кувейте, Ливии или Пакистане), в Кабардино-Балкарии — 0,5 литра, в Северной Осетии – 0,6 литра.

Больше всего пьют в Магаданской области — 14,1 литра чистого алкоголя на душу населения. В первой тройке также Москва (13,3 литра) и Сахалинская область (13 литров).

Это кстати, плохо соотносится с выводами "Европейского социального опроса" о том, что обеспеченные и образованные пьют больше: трудно поверить, что в Магадане и на Сахалине их столько же, сколько в столице.

И еще одна нестыковка — в рейтинге Роспотребнадзора только показатель Магаданской области слегка превысил 13,9 литра. Во всех остальных субъектах федерации уровень потребления алкоголя существенно ниже общероссийской оценки ВОЗ.