В Польше назвали финансирование "Северного потока — 2" незаконным

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения "Газпрому" и пяти другим международным организациям из-за финансирования газопровода "Северный поток — 2", сообщил председатель Управления Марек Нехчал на пресс-конференции в Варшаве.
По его словам, ведомство располагает "документами, которые позволили предъявить обвинения".
Нехчал указал на "признаки нарушения антимонопольного законодательства", а также на отсутствие согласия со стороны польского регулятора.
"Газпром" и пять других заинтересованных компаний уже получили решение UOKIK, и у них есть 21 день на дачу объяснений, добавил представитель ведомства.
"Северный поток — 2"
Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия.
Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.
Против газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это проект политический. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.