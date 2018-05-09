В Польше назвали финансирование "Северного потока — 2" незаконным

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия. Архивное фото

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия. Архивное фото

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения "Газпрому" и пяти другим международным организациям из-за финансирования газопровода "Северный поток — 2", сообщил председатель Управления Марек Нехчал на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, ведомство располагает "документами, которые позволили предъявить обвинения".

Нехчал указал на "признаки нарушения антимонопольного законодательства", а также на отсутствие согласия со стороны польского регулятора.

"Газпром" и пять других заинтересованных компаний уже получили решение UOKIK, и у них есть 21 день на дачу объяснений, добавил представитель ведомства.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.

Против газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это проект политический. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.