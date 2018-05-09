МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вследствие сложившейся в конце 1990-х годов "демографической ямы" рынок розничного кредитования в России к 2027 году может уменьшиться в среднем на 12-13%, наибольшее сокращение ожидает рынок ипотечного кредитования — на 17%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".
"Наиболее существенный спад популярности ожидает ипотечное кредитование. К 2027 году этот рынок сократится более чем на 17%", — отмечают аналитики.
В феврале текущего года занимавший тогда пост главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что российская экономика уже начала сталкиваться с вызовами из-за "демографической ямы" конца 1990-х годов, в частности в ближайшие годы будет острее ощущаться дефицит рабочей силы.
Возрастной прогноз
Доля заемщиков в возрасте 25-34 лет, которые в настоящий момент являются основными потребителями ипотеки, автокредитов и потребкредитов, в следующие десять лет будет сокращаться быстрее всего, предупреждают аналитики.
Наибольший же рост покажет группа заемщиков в возрасте 65–74 лет. "Лидером по доле окажется возрастная группа 65–74 лет с ростом количества клиентов в 50%. В настоящий момент основным продуктом в данной группе являются займы МФО", — сказано в исследовании.
Доля молодых заемщиков в возрасте 18-24 лет, которые в настоящее время в основном интересуются открытием кредитных карт и POS-кредитованием, тоже покажет рост — на 13%. Количество клиентов в возрасте 35-44 лет к 2027 году вырастет на 6%, а доля заемщиков в возрасте 45-54 лет — на 7%, прогнозируют аналитики.
Не все потеряно
Однако авторы исследования считают, что у банковского сектора еще есть время для решения проблемы "демографической ямы", в основном путем вовлечения в кредитование молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и людей пенсионного возраста.
Отмечается, что многие банки уже сейчас стараются "выращивать" клиентов с раннего возраста, развивая программы, основанные на дебетовых картах или картах с минимальными лимитами кредитования или овердрафтов, а также выдавая POS-кредиты.
"Развитие этого направления связано с повышенными кредитными рисками для кредиторов вследствие отсутствия кредитной истории у молодого населения. Управление рисками в данном случае требует от кредиторов поиска новых источников информации о поведении и интересах молодого населения, на что они уже в настоящее время нацелены", — подчеркивается в исследовании.