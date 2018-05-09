РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты рассказали о влиянии "демографической ямы" на ипотеку

03:3509.05.2018
01901
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры. Архивное фотоДенежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вследствие сложившейся в конце 1990-х годов "демографической ямы" рынок розничного кредитования в России к 2027 году может уменьшиться в среднем на 12-13%, наибольшее сокращение ожидает рынок ипотечного кредитования — на 17%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

Строительство жилого комплекса. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ипотека в приоритете: российские банки наращивают портфель
"К 2027 году "демографическая яма" переместится и существенно поменяет сложившуюся картину в розничном потребительском кредитовании… Вследствие "демографической ямы" сжатие рынка розничного кредитования к 2027 году может составить в среднем 12-13%, что в абсолютных величинах на текущий момент составляет более 50 миллиардов рублей в месяц", — сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее существенный спад популярности ожидает ипотечное кредитование. К 2027 году этот рынок сократится более чем на 17%", — отмечают аналитики.

В феврале текущего года занимавший тогда пост главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что российская экономика уже начала сталкиваться с вызовами из-за "демографической ямы" конца 1990-х годов, в частности в ближайшие годы будет острее ощущаться дефицит рабочей силы.

Возрастной прогноз

Доля заемщиков в возрасте 25-34 лет, которые в настоящий момент являются основными потребителями ипотеки, автокредитов и потребкредитов, в следующие десять лет будет сокращаться быстрее всего, предупреждают аналитики.

Знак процента в витрине. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго ребенка
"В 2027 году количество кредитующихся клиентов в возрасте 25–34 лет упадет на 43%. В настоящий момент это основная возрастная группа, активно оформляющая различные банковские продукты – ипотеку, автокредит, потребительские кредиты", — отмечают эксперты, добавляя, что существенно снизится и доля кредитных клиентов в возрасте 55–64 лет — примерно на 19%.

Наибольший же рост покажет группа заемщиков в возрасте 65–74 лет. "Лидером по доле окажется возрастная группа 65–74 лет с ростом количества клиентов в 50%. В настоящий момент основным продуктом в данной группе являются займы МФО", — сказано в исследовании.

Доля молодых заемщиков в возрасте 18-24 лет, которые в настоящее время в основном интересуются открытием кредитных карт и POS-кредитованием, тоже покажет рост — на 13%. Количество клиентов в возрасте 35-44 лет к 2027 году вырастет на 6%, а доля заемщиков в возрасте 45-54 лет — на 7%, прогнозируют аналитики.

Не все потеряно

Однако авторы исследования считают, что у банковского сектора еще есть время для решения проблемы "демографической ямы", в основном путем вовлечения в кредитование молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и людей пенсионного возраста.

Девушка на лоджии новой квартиры. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Средняя ставка по ипотеке достигла минимума
"И если с пенсионерами ситуация может быть решена за счёт ожидаемого повышения пенсионного возраста, то с молодым сегментом банкам ещё предстоит научиться работать, предлагая им не только высокомаржинальные кредитные карты, но и более дешевые потребительские кредиты", — указывают авторы исследования.

Отмечается, что многие банки уже сейчас стараются "выращивать" клиентов с раннего возраста, развивая программы, основанные на дебетовых картах или картах с минимальными лимитами кредитования или овердрафтов, а также выдавая POS-кредиты.

"Развитие этого направления связано с повышенными кредитными рисками для кредиторов вследствие отсутствия кредитной истории у молодого населения. Управление рисками в данном случае требует от кредиторов поиска новых источников информации о поведении и интересах молодого населения, на что они уже в настоящее время нацелены", — подчеркивается в исследовании.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена