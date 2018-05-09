РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Что скажешь, Илон Маск? Как АвтоВАЗ будет конкурировать с Tesla

08:0009.05.2018
(обновлено: 08:05 09.05.2018)
920073
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПроизводственная линия на московском заводе RenaultПроизводственная линия на московском заводе Renault
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года, предусматривающую удвоение производства и экспорта. Особого внимания удостоились электрокары — за восемь лет их число на дорогах России должно увеличиться в 25 раз. Как правительство собирается пересаживать автолюбителей на электромобили — в материале РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин: российский автопром должен быть конкурентоспособным на мировом рынке

Российский автопром сегодня на подъеме. В 2017 году в стране произведено более полутора миллионов новых автомобилей — почти на 250 тысяч больше, чем в 2016-м.

Продажи тоже растут. По данным аналитического агентства "Автостат", лидер отрасли  АвтоВАЗ реализовал с января по апрель 109,8 тысячи автомобилей Lada, главным образом Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в апреле продажи в годовом выражении увеличились на 16 процентов.

Правительство рассчитывает на сохранение этого позитивного тренда и ставит перед отраслью новые задачи. Стратегия развития автопрома до 2025 года предусматривает расширение производства за восемь лет на две трети — до 2,56 миллиона автомобилей в год.

Долю экспорта планируется удвоить — с 6,3 процента в 2017 году до 12-14 процентов. В количественных показателях по базовому сценарию экспорт должен увеличиться с 94 тысяч до 240 тысяч автомобилей, а по оптимистичному — до 400 тысяч.

Кроссовер на трассе. Архивное фото
© Fotolia / Ivan Kurmyshov
Итоги года: трудности переходного возраста российского автопрома

Чтобы сделать эту мечту реальностью, правительство намерено сосредоточить усилия на двух основных направлениях. Первое — снижение себестоимости за счет углубления локализации до 70-85 процентов. Для этого Минпромторг предлагает субсидировать проекты по локализации и предоставлять льготы для инвесторов.

Второе — "увеличение конкурентоспособности российских автомобилей по техническим характеристикам" с помощью внедрения новейших разработок и технологий. Как отмечается в документе, мировые автопроизводители тратят на НИОКР не менее четырех процентов выручки в год, а российские компании — всего один-полтора процента.

Авторы стратегии подчеркивают: "Текущий уровень расходов локальных автопроизводителей на НИОКР значительно меньше расходов глобальных лидеров, что накладывает ограничения на возможности развития продукта в России". При этом многие производители, даже обладая доступом к передовым технологиям, продолжают ориентироваться на сегодняшний уровень требований к автомобилям, сложившийся в России и других развивающихся странах. "В таких условиях многие глобальные технологические тренды не находят применения в России", — констатирует документ.

Догоним и перегоним

Для исправления ситуации предлагается обеспечить скорейшее включение России в мировые тренды развития автопрома, в том числе в сегменте электромобилей. "К 2025 году глобальные тенденции по изменению потребительских предпочтений окажут влияние на структуру российского рынка автомобильной техники, — уверены авторы стратегии. — Неизбежно возникнет потребность в продуктах с принципиально новыми свойствами, такими как электромобили, автономные транспортные средства, транспортные средства с сетевыми возможностями и альтернативные виды топлива".

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Tesla Motors
Перейти в фотобанк
Ни машин, ни денег: Tesla вплотную подошла к банкротству

В документе указывается, что до 2025 года объем государственной поддержки автопрома сохранится на нынешнем уровне. Однако с 2020-го вся эта поддержка направится исключительно на электромобили, беспилотники, газомоторную технику и  стимулирование спроса на них. В результате Россия существенно сократит отставание от развитых стран по доле электромобилей в общем объеме продаж. 

Оптимистичный сценарий подразумевает отставание от глобальных темпов роста продаж электромобилей в среднем на четыре-пять лет. Таким образом, доля электромобилей на российском рынке к 2020 году может достичь одного-полутора процентов (то есть 15-25 тысяч штук). Хотя, как признают авторы стратегии, "в настоящее время в России зарегистрировано менее тысячи электромобилей".

Дальше — больше. "В период 2020-2025 годов вследствие снижения средней стоимости батарей до 100-150 долларов США за киловатт-час можно ожидать массовый выход на рынок электромобилей в среднем ценовом сегменте, что позволит достичь уровня продаж электромобилей в размере четырех-пяти процентов от общего объема продаж (то есть 85-100 тысяч штук)", — говорится в документе.

Возможен и более скромный вариант. Пессимистичный сценарий предполагает отставание от глобального рынка в среднем на  шесть-семь лет. В таком случае к 2025 году доля электромобилей в продажах составит три-четыре процента (65-85 тысяч штук).

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗарядка электромобилей "Россети" в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Зарядка электромобилей "Россети" в Сочи

 

Чтобы сделать более реальным хотя бы этот сценарий, в стратегии рассматривается целый пакет мер поддержки для всех потенциальных участников электромобильного рынка. В первую очередь речь идет о привлечении в Россию зарубежных производителей компонентов, в том числе элементов питания и батарейных блоков. В качестве стимулов для иностранных компаний, "таких как как Panasonic или LGChem", предлагается предоставление налоговых и таможенных льгот, а также обеспечение "легкости ведения бизнеса".

Для покупателей электромобилей также предусмотрены меры поддержки, направленные "на сокращение стоимости владения и повышение удобства пользования электромобилями". В частности, обеспечить электромобилям право на бесплатную парковку в черте города и предоставить владельцам электрокаров "индивидуальное парковочное пространство около места проживания" в ускоренном режиме. Кроме того, владельцам электромобилей могут позволить бесплатно ездить по платным дорогам и пользоваться парковками.

Авторы стратегии признают, что, даже несмотря на меры стимулирования, риски тоже достаточно велики. Главные "связаны с недостаточными компетенциями у игроков рынка".

Автомобили в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, какие автомобили могут подорожать в 2018 году

В качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала предлагается создание технологических консорциумов по разработке электромобилей, объединяющих госструктуры, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационные компании, научные учреждения, конструкторские бюро.

Другой механизм — централизованная закупка иностранных лицензий на использование технологий и создание федерального банка иностранных лицензий, к которому получат доступ отечественные производители электрокаров. В результате, как обещают авторы документа, число электромобилей на российских дорогах будет расти на 40-50 процентов в год.

Комментировать
Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Exedger1953
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."(с)
08:24
09.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена