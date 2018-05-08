Цены на нефть после решения США по Ирану могут вырасти до $100 за баррель

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Решение США о выходе из ядерного соглашения по Ирану может способствовать стремительному росту котировок нефти. Так, цены на черное золото могут достигнуть 80, 90 и даже 100 долларов за баррель, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Во вторник газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Кроме того, как заявил источник NYT, "США готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено в рамках ядерного соглашения, и ввести дополнительные экономические штрафные санкции".

После этого сообщения мировые цены на нефть замедлили свое снижение с 3% до 1,6-2,3%. В настоящий момент стоимость нефти марки Brent составляет около 75 долларов за баррель, WTI — около 69 долларов.

От 80 до 100 долларов за баррель



"США продолжают свою жесткую линию, введение санкций, вероятно, позволит ценам на нефть пробить уровень 80 долларов. Что соответствует, прежде всего, интересам стратегического партнера американцев – Саудовской Аравии, которая планирует вывести свою государственную нефтяную компанию на IPO", — заявил директор аналитического департамента инвесткомпании "Альпари" Александр Разуваев.

При этом он отметил, что для РФ "ситуация не смотрится однозначной", а рост цены на нефть, безусловно, позитивен для российской экономики.

Эксперт центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков в свою очередь прогнозирует более высокие цены на нефть вплоть до 100 долларов за баррель. "Цена на нефть повысится до 90 долларов, могут быть и краткосрочные прыжки вверх до 100 долларов за баррель", — сказал он.

Однако директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко считает, что нефтяные котировки подрастут ненамного, так как риски, связанные с возобновлением санкций против Ирана, уже учтены в цене. "Сейчас ключевой вопрос – поддержит ли фактическое возобновление санкционного давления страны ЕС. В моменте страны-производители нефти, в том числе и Россия, могут выиграть от возобновления санкций против Ирана, так как этот фактор оказывает положительное влияние на цены", — добавил он.

Ядерная сделка



Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. Ожидается, что Трамп объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.