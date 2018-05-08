Памфилова отчиталась о доходах за 2017 год

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова в 2017 году заработала 15,5 миллиона рублей, что почти в два раза меньше, чем ее задекларированный доход в 2016 году, который составил 30,6 миллиона рублей, говорится сведениях, опубликованных на сайте комиссии.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, доход Памфиловой с 1 января по 31 декабря 2017 года составил 15 534 232 рубля. При этом отмечается, что декларированный годовой доход включает в себя средства, полученные от продажи квартиры. За Памфиловой также числится жилой дом 230 квадратных метров, гараж и земельный участок (2033 квадратных метра), а также Volkswagen Beetle.

Как следует из деклараций, опубликованных на сайте ЦИК в прошлом году, общий доход главы ЦИК в 2016 году составил 30,657 миллиона рублей. Позже пресс-служба ведомства пояснила, что в 30,7 миллиона рублей вошла годовая зарплата в 5,7 миллиона и средства от продажи недвижимости – порядка 24,16 миллиона рублей. В собственности Памфиловой находился земельный участок (площадь 2033 квадратных метров), жилой дом (230,1) и гараж (35,2). Также ей принадлежала доля в квартире площадью 86,2 квадратных метра. Все объекты недвижимости находятся в России. Также глава ЦИК задекларировала автомобиль Volkswagen Beetle.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заработал в 2017 году 5,4 миллиона рублей, а его супруга – 207 тысяч 247 рублей.

Согласно декларации 2016 года, доход Булаева в 2016 году составил 5,79 миллиона рублей, его жены — 228 тысяч. Супругам принадлежат квартира (103,7 квадратных метра), жилой дом (276,2) и земельный участок (788), доли которых находятся в собственности у каждого из них. У жены также есть два земельных участка в долевой собственности, доля в жилом доме, ей принадлежат квартира площадью 110 квадратных метров и автомобиль Audi A7.

В пользовании у Булаева также находились три земельных участка. Согласно декларации, он владеет несколькими транспортными средствами: автомобили Lexus LS460 и Audi A7, квадроцикл Polaris Sportsman X2 550, снегоход Yamaha VK10D, мотоцикл BMW C650GT, автоприцеп.

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в 2017 году заработала почти на миллион меньше, чем в 2016-м. Так, согласно декларации за 2017 год, ее доход составил 4,6 миллиона рублей, в 2016 году — 5,5 миллиона рублей. У нее в собственности, как следует из декларации, находятся два земельных участка (площадью 1000 и 627 квадратных метров), а также доля в квартире (63,8) и доля в жилом доме (182,6).