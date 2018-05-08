Новый премьер Армении намерен принять участие в саммите ЕАЭС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Избранный во вторник премьер-министром Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в саммите Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

© Sputnik / Арам Нерсесян Перейти в фотобанк В Ереване тысячи жителей встретили ликованием назначение Пашиняна

"В саммите ЕАЭС обязательно приму участие", — цитирует Пашиняна агентство Sputnik Армения.

Ранее во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Пашиняна.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Сочи 14 мая.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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