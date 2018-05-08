Экспортный потенциал тюменских производителей обсудят на форуме

ТЮМЕНЬ, 8 мая — РИА Новости. Современные тренды в продажах и развитие экспортного потенциала местных производителей станут главными темами форума "День предпринимателя — 2018", который пройдет в Тюмени 29 мая, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В работе форума примут участие представители бизнеса, органов власти, местного самоуправления, общественных организаций, а также российские аналитики и эксперты", — сказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что форум проводит правительство Тюменской области и региональное инвестиционное агентство совместно с предпринимательскими объединениями региона в рамках празднования Дня российского предпринимательства.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, новым вызовом, который вышел на первый план в последние годы, стал сбыт продукции, поэтому в областных программах по развитию промышленного потенциала огромное внимание уделяется продвижению и продажам товаров тюменских предприятий.

"Промышленность становится конкурентоспособной, если больше предприятий начинают работать на экспорт. Мало лишь профинансировать строительство новых предприятий, решить технологические проблемы действующих производств, подготовить кадры, важно максимально эффективно продавать произведенную продукцию", — сказал глава региона.

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