Российский посол отметил значительное улучшение ситуации в экономике Греции

АФИНЫ, 8 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ситуация в греческой экономике улучшается, свидетельством этого является развитие экономических отношений между Россией и Грецией, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.

Греция в августе этого года должна выйти из программ международной помощи, по которым она с 2010 года получает кредиты в обмен на жесткие реформы и политику "затягивания поясов". Журналисты поинтересовались мнением российского посла о ситуации в экономике Греции.

"Мы подтверждаем значительное улучшение экономического положения Греции", — сказал посол.

Он привел данные, свидетельствующие об укреплении экономического сотрудничества России и Греции – торговый оборот вырос в 2017 году на 27% до 3,7 миллиарда долларов, растет поток российских туристов. В 2017 году Грецию посетили около 900 тысяч туристов, в этом году ожидается более одного миллиона россиян.

"Это для нас показатель, что греческая экономика развивается хорошо", — сказал Маслов.