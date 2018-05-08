Газпромбанк и "Ростех" станут совладельцами Mail.ru Group‍

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. "Мегафон", Газпромбанк, "Ростех" и USM Holdings создают совместное предприятие "МФ технологии" (МФТ).

Цель этого СП — развитие цифровых услуг и реализация проектов в сфере цифровой экономики.

Как заявил гендиректор USM Management Иван Стрешинский, компании хотят создать уникальную платформу, с помощью которой можно будет создавать "целую экосистему на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов".

"Для этого мы объединяем экспертизу и возможности лидеров в своих областях — от телекоммуникаций и информационных технологий до финансовых услуг и проектов в рамках программы "Цифровая экономика", — добавил он.

Известно, что "Мегафон" внесет в МФТ часть принадлежащих ему пакета Mail.Ru Group — 11,5 млн акций класса А, которые составляют 5,23 процента экономической доли и 58,87 процента голосующей доли в холдинге.

Сейчас акционер МФТ — "дочка" "Мегафона" Lefbord Investment Limited.

Газпромбанк приобретет у Leftbord 35 процентов акций МФТ, USM — 9 процентов, а "Ростех" — 11 процентов. У Lefbord остается 45% акций.

Вся МФТ оценивается в 450 миллионов долларов. Таким образом, "Мегафон" получит 247,5 миллиона долларов до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.

В феврале 2017 года оператор приобрел 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% акций уставного капитала). Сумма сделки составила 740 миллионов долларов. В прямом владении у "Мегафона" остаются 21,94 миллиона обыкновенных акций, составляющих 10 процентов экономической доли Mail.Ru.

"Мегафон" — один из крупнейших российских сотовых операторов, на конец 2017 года обслуживал 77,1 миллиона абонентов.

USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций. "Ростех" имеет непрямое владение в операторе через подконтрольный USM холдинг Garsdale.