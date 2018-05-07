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Экономика

Курс на оптимизацию: Минсельхоз подготовил поправки в Налоговый кодекс

21:5507.05.2018
(обновлено: 21:56 07.05.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фотоЗдание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на оптимизацию порядка взимания сборов в российском рыбохозяйственном комплексе, соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Министерство в отчете к проекту закона отмечает, что сбор за пользование объектами водных биоресурсов был установлен с 1 января 2004 года после введения в действие главы 25.1 НК. Система уплаты сборов заменила действовавшую ранее ежегодную аукционную систему продажи квот для вылова водных биоресурсов.

"Законопроектом предусмотрено установление на основные промысловые виды… водных биологических ресурсов новых размеров ставок сбора за пользование видами основных промысловых объектов водных биоресурсов во внутренних водных объектах (реках, водохранилищах, озерах) и во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации", — добавляется в отчете.

Новые ставки

Первое изменение, которое вносит законопроект — новые ставки сбора для ряда объектов водных биоресурсов. Например, ставка сбора за одну тонну палтуса в Дальневосточном бассейне может вырасти до 12,6 тысячи рублей с текущих 3,5 тысячи. Ставка за тонну горбуши может повыситься до 7,9 тысячи рублей с 3,5 тысячи, за тонну кеты — до 12,6 тысячи рублей с 4 тысяч.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ставка на камчатского краба может увеличиться до 80 тысяч рублей за тонну с 35 тысяч рублей, на кальмара — до 3,9 тысячи рублей за тонну с 500 рублей. При этом ставки предлагается изменить не во всех позициях: например, для минтая Охотского моря она может остаться на уровне 3,5 тысячи рублей.

Для Северного бассейна ставка сбора за тонну трески может составить 5,7 тысячи рублей (против 5 тысяч рублей), за пикшу — 4,3 тысячи (вместо 3,5 тысячи). Ставка сбора на атлантический лосось (семгу) может остаться на уровне 7,5 тысячи рублей за тонну.

Не изменится и ставка сбора (в случае разрешенного промысла) на осетровые Каспийского бассейна — 5,5 тысячи рублей. Одновременно могут вырасти ставки сбора по шпроту Балтийского бассейна — до 50 рублей за тонну с 20 рублей. А, например, ставка сбора за тонну нерки Дальневосточного бассейна может даже снизиться до 17,5 тысячи рублей с 20 тысяч.

Минсельхоз указывает, что при установлении новых значений ставок экономическая эффективность их влияния определена на основе соотношения значения ставки к средней цене производителей продукции из данного вида биоресурса за предыдущие три года. При этом для определения новых значений ставок применялся единый подход.

"Новые значения ставок рассчитаны на уровне от 4,8% от средней цены производителей при реализации продукции из данного вида", — говорится в отчете.

Расширение числа плательщиков полной ставки

Второе изменение касается плательщиков ставок. Минсельхоз в отчете к законопроекту отмечает, что нормы НК "фактически распространяют действие льготной ставки сбора в размере 15% за пользование водными биоресурсами на все добывающие организации рыбохозяйственного комплекса".

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Согласно кодексу, сейчас ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, включенных в правительственный перечень, а также для российских рыбохозяйственных организаций (включая рыболовецкие артели), устанавливаются в размере 15% ставок. В кодексе также указаны критерии для определения градообразующих и поселкообразующих организаций.

Определение дается и рыбохозяйственным компаниям. Под последними понимаются организации, которые осуществляют рыболовство и (или) производство продукции из водных биоресурсов, а также реализуют эти уловы и продукцию. При этом доля дохода от реализации уловов или продукции этих компаний в общем доходе от реализации составляет не менее 70%.

Согласно законопроекту, градообразующие и поселкообразующие рыбохозяйственные организации льготные ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов сохранят: они по-прежнему будут рассчитываться в размере 15% ставок.

Однако критерии определения таких компаний предлагается несколько изменить. Например, такие организации должны иметь соглашение с администрацией муниципального образования по социально-экономическому развитию населенного пункта нахождения рыбохозяйственной организации.

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© РИА Новости / В. Кудряшев
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В то же время для стимулирования переработки рыбы законопроектом предлагается установить механизм налогового вычета по ряду направлений рыбохозяйственной деятельности. "При этом плательщик ставок собора имеет право воспользоваться только одним из установленных видов вычета", — говорится в отчете.

Этот вычет предлагается определить по направлениям переработки водных биоресурсов, по стимулированию обновления судов рыбопромыслового флота, а также по поддержке обеспечения рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов внутреннего российского рынка.

В случае производства продукции с высокой добавленной стоимостью предлагается установить вычет в размере 85% объема водных биоресурсов, переработанных плательщиком сбора. Этой возможностью смогут воспользоваться как компании, так и индивидуальные предприниматели, которые занимались переработкой собственных уловов и производством из них собственными силами определенной рыбной и иной продукции.

"Следующее направление вычета предлагается установить при осуществлении рыболовства на новых судах рыбопромыслового флота, построенных на отечественных верфях, в размере 50% от установленного размера ставок сбора. При этом данный вид вычета не должен распространяться на добычу (вылов) в рамках квот на инвестиционные цели", — подчеркивается в сводном отчете.

Наконец, при реализации на территории РФ уловов и собственной продукции, которая из этих биоресурсов была произведена, плательщик ставок может получить вычет также в размере 50% установленных значений ставок сбора.

Переходный период и экономический эффект

Проект федерального закона в случае принятия может вступить в силу с 1 января 2019 года. В то же время "в целях недопущения увеличения финансовой нагрузки на рыбодобытчиков" документ предусматривает переходный период и поэтапное вступление в силу норм проекта.

"С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года значения ставок сборов для всех российских рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, будут установлены в размере 50%, а с 2022 года будут применены в полном размере (100%)", — говорится в сводном отчете.

Минсельхоз отмечает, что принятие законопроекта приведет к росту доходов бюджета за счет включения в число плательщиков ставок сбора новых предприятий. Учитывая переходный период, с 2020 до 2022 года рост доходов может составить до 6 миллиардов рублей ежегодно, а с 2022 года — до 12 миллиардов рублей в год.

При этом принятие и реализация федерального закона потребует принятия ряда нормативных актов. Так, в третьем квартале 2019 года планируется принять постановление правительства об утверждении перечня видов водных биоресурсов и видов производимой из них продукции для определения суммы вычета при уплате сборов, а в четвертом квартале — об утверждении перечня градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций.

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