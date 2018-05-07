Путин поручил в четыре раза увеличить объем экспорта медуслуг к 2024 году

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, текст указа приводит пресс-служба Кремля.

Данное поручение дано в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить <…> увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до одного миллиарда долларов США в год. — Прим. ред.)", — говорится в документе.