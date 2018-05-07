В Египте приняли закон, регулирующий деятельность сервисов Uber и Careem

КАИР, 7 мая — РИА Новости. Египетский парламент принял в окончательном чтении закон, регулирующий деятельность транспортных сервисов Uber и Careem, который, в частности, обязывает компании раскрывать данные по требованию органов безопасности, сообщила в понедельник египетская газета "Эль-Ватан".
Компании обязаны хранить эти данные в течение 180 дней, обеспечивая при этом конфиденциальность для своих клиентов. За невыполнение этих требований регулирующие органы могут назначить штраф в размере от 500 тысяч до пяти миллионов египетских фунтов (от 28,4 тысяч до 284 тысяч долларов США).
Сервисы также должны будут в течение шести месяцев наладить отчисление налогов и сборов, которые выплачивают обычные такси в соответствии с законом о дорожном движении. При этом их выплаты будут на 25% больше выплат традиционных перевозчиков.
В марте этого года суд обязал правительство приостановить деятельность этих двух компаний, оказывающих услуги автомобильных перевозок. Тем не менее, в начале апреля суд по срочным делам приостановил решение о запрете, что позволило им продолжать обслуживать клиентов в Египте. Окончательный вердикт по данному делу должен вынести Высший административный суд. Очередное заседание намечено на 12 мая.
Приложения Uber и Careem получили огромную популярность на территории Египта за короткий промежуток времени. Традиционное такси в Египте часто критикуют за работу без счетчика и неуважительное отношение к клиентам.