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Экономика

Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против "Русала"

Сюжет:
Санкции в отношении России (6660)
13:5607.05.2018
08900
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПроизводство алюминия на предприятии компании РУСАЛ. Архивное фотоПроизводство алюминия на предприятии компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко считает, что перенос вступления в силу санкций в отношении "Русала" — результат переговоров американских компаний с американскими властями.

Здание центрального офиса Управляющей компании РУСАЛ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экономист: санкциями против "Русала" США "выстрелили себе в ногу"
По его словам, делегация AmCham также обсуждала эту тему в правительстве США.

"Мы были в Вашингтоне, где одна из компаний рассказывала о потенциальном ущербе для себя, который может быть довольно существенным. Она работает в России, и она говорила о тех контрактах, которые вынуждена будет прервать сейчас, а также в двух- и пятилетней перспективе", — сообщил Родзянко в интервью РИА Новости и добавил, что у одной только этой компании потери могут составить около миллиарда долларов.

В то же время он отметил, что немецкий бизнес оценивал потери от санкций в отношении "Русала" в сумму от восьми до десяти миллиардов евро.

"Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о "добрых людях", которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель — это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с "Русала", — подчеркнул Родзянко.

Санкции против "Русала"

Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
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Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" попали под санкции США в начале апреля при расширении ограничительных мер против российских бизнесменов и связанных с ними компаний. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими предприятиями для американских граждан.

На этом фоне началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.

В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.

Давление на бумаги "Русала" продолжится

Председатель правления, генеральный директор ОК РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Ъ": Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом"
По данным торгов, "Русал" за первый месяц санкций потерял около 96 миллиардов рублей капитализации.

"Любая бумага, когда находится под давлением, даже не под таким беспрецедентным, как у "Русала" — это всегда негатив. А здесь ситуация прямо направлена против компании "Русал", и ее акции находятся под давлением", — заявил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

По его словам, это в той или иной степени может продолжиться, хотя сейчас и есть некоторые послабления.

Он отмечает, что на рынок поступает противоречивая информация о том, достаточно ли будет для снижения давления на компанию того, что основной акционер изменит долю в компании.

В свою очередь, директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов утверждает, что ситуация вокруг "Русала" зависит от многих переменных.

По его мнению, хаос не грозит ни "Русалу" в отдельности, ни всей отрасли в целом.

Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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При этом он отметил, что оценка кредитного качества зависит от многих факторов, включая и внешние, и те, что из плоскости общественной дипломатии.

Акции могут подрасти за месяц

Как считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, акции "Русала" на Московской бирже в течение месяца могут вернуться к досанкционному уровню.

"Котировки бумаг "Русала" на Московской бирже могут вернуться к 34-35 рублям, причем, большая часть пути к этой цели уже пройдена", — прогнозирует аналитик.

По его оценке, акции "ГАЗа" могут превысить 500 рублей, хотя вряд ли вернуться к "досанкционным" 550 рублям. Депозитарные расписки на En+ окажутся в диапазоне 550-600 рублей, но до прежних 700 рублей не дотянут, в частности, из-за роста курса доллара, заключил он.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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