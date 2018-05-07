Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против "Русала"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко считает, что перенос вступления в силу санкций в отношении "Русала" — результат переговоров американских компаний с американскими властями.
"Мы были в Вашингтоне, где одна из компаний рассказывала о потенциальном ущербе для себя, который может быть довольно существенным. Она работает в России, и она говорила о тех контрактах, которые вынуждена будет прервать сейчас, а также в двух- и пятилетней перспективе", — сообщил Родзянко в интервью РИА Новости и добавил, что у одной только этой компании потери могут составить около миллиарда долларов.
В то же время он отметил, что немецкий бизнес оценивал потери от санкций в отношении "Русала" в сумму от восьми до десяти миллиардов евро.
"Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о "добрых людях", которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель — это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с "Русала", — подчеркнул Родзянко.
Санкции против "Русала"
На этом фоне началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.
В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Госдума рассмотрит документ 15 мая.
Давление на бумаги "Русала" продолжится
"Любая бумага, когда находится под давлением, даже не под таким беспрецедентным, как у "Русала" — это всегда негатив. А здесь ситуация прямо направлена против компании "Русал", и ее акции находятся под давлением", — заявил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.
По его словам, это в той или иной степени может продолжиться, хотя сейчас и есть некоторые послабления.
Он отмечает, что на рынок поступает противоречивая информация о том, достаточно ли будет для снижения давления на компанию того, что основной акционер изменит долю в компании.
В свою очередь, директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов утверждает, что ситуация вокруг "Русала" зависит от многих переменных.
По его мнению, хаос не грозит ни "Русалу" в отдельности, ни всей отрасли в целом.
Акции могут подрасти за месяц
Как считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, акции "Русала" на Московской бирже в течение месяца могут вернуться к досанкционному уровню.
"Котировки бумаг "Русала" на Московской бирже могут вернуться к 34-35 рублям, причем, большая часть пути к этой цели уже пройдена", — прогнозирует аналитик.
По его оценке, акции "ГАЗа" могут превысить 500 рублей, хотя вряд ли вернуться к "досанкционным" 550 рублям. Депозитарные расписки на En+ окажутся в диапазоне 550-600 рублей, но до прежних 700 рублей не дотянут, в частности, из-за роста курса доллара, заключил он.