"ВИМ-Авиа" опровергла информацию об исчезновении руководства авиакомпании

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" опровергла информацию об исчезновении руководства.

На прошлой неделе на сайте перевозчика было опубликовано заявление от имени коллектива "ВИМ-Авиа". Там утверждалось, что новый гендиректор авиакомпании Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев не выходят на связь накануне судебного заседания об изменении очередности погашения долга "ВИМ-Авиа".

"Руководство компании заверяет о готовности к заседанию, представлять интересы авиакомпании будет уполномоченный на участие в судебном заседании юрист с многолетним опытом работы в "ВИМ-Авиа", — говорится в сообщении перевозчика.

"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" компании РНГО ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства — наблюдение.

Суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании "ВИМ-Авиа" за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей.