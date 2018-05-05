МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, который рассмотрит комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США, включена возможность отступать от санкций против России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа.

Подобная мера, как отмечается, позволит американским военным работать с теми странами, которые ранее имели близкие отношения с Россией.

"Меры дали бы администрации Трампа и вооруженным силам США возможность отклоняться от некоторых санкций, если (страны) союзники, имевшие связи с Россией или покупавшие оборудование из России, докажут, что они прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США", — пишет агентство.

Таким государствам необходимо будет доказать, что они предприняли определенные шаги, в частности, прекратили отношения с Россией в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.

Как сообщается на официальном сайте комитета, рассмотрение проекта состоится 9 мая. При этом в заявлении не упоминаются какие-либо меры в отношении санкций, однако сообщается, что бюджет будет содержать предложения по реформированию "некоторых институтов Пентагона".

Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) был принят летом 2017 года. Он предусматривает введение санкций против российского оборонно-промышленного комплекса, а также против стран, которые закупают российские вооружения. Так, накануне помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл сообщил, что Турция после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA.