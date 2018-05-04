Катарский QIA будет стратегическим партнером "Роснефти", заявили в компании

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сделка, в результате которой суверенный фонд Катара QIA напрямую будет владеть 18,93% акций "Роснефти", является стратегической, QIA станет таким же партнером российской компании, как и другой крупный акционер — британская BP, прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Он отметил, что у Glencore, как у трейдера, другие задачи. Швейцарская компания вполне успешно завершила свое участие в этой сделке, получив высокую эффективность, отметил Леонтьев.
"QIA теперь наши стратегические партнеры, мы будем идти рука об руку в целом ряде проектов. Как мы с BP развиваем многостороннее сотрудничество как с нашим ключевым акционером, так и с катарским фондом, безусловно, тоже будем работать. С инвестиционной точки зрения QIA — очень хороший партнер, обладающий серьезными очевидными ресурсами, а также он профильный для нас", — пояснил Леонтьев.
Однако в пятницу Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.