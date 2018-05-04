Dow Jones обрушила акции разработчика Call of Duty из-за ошибки с цифрой

Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке. Архивное фото

Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на здании телекомпании Fox News в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ошибка агентства Dow Jones Newswires спровоцировала серьезное падение курса акций разработчика видеоигр Activision Blizzard, сообщает Wall Street Journal.

Dow Jones Newswires опубликовало финансовый отчет компании раньше намеченного времени. Более того, в данные о доходах Activision Blizzard вкралась ошибка: вместо цифры 1,97 миллиарда долларов в документе фигурировала сумма 1,7 миллиарда. Публикация некорректных данных вызвала падение акций разработчика игр на шесть процентов.

"Мы сожалеем как о допущенной ошибке, так и о непреднамеренном нарушении эмбарго", — говорится в заявлении Dow Jones.

Activision Blizzard — одна из крупнейших компаний, занимающихся разработкой видеоигр, среди которых серии Call of Duty и Diablo.