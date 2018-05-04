Центробанк сократил в резервах долю евро в пользу доллара, золота и юаня

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Банк России за 2017 год резко сократил долю евро в структуре резервов, перераспределив активы в пользу доллара, золота, а также фунта стерлингов и юаня, следует из годового отчета ЦБ.

Доля евро в резервах за прошлый год упала сразу на 10,5 процентного пункта — до 21,7% с 32,2%. При этом существенно возросла доля доллара — до 45,8% с 40,4%, доля золота увеличилась до 17,3% с 15,2%, фунта стерлингов — до 8,3% с 7,6%, прочих валют — до 7% с 4,6%.

"В 2017 году доминирующее положение в структуре активов Банка России в иностранной валюте и золоте сохранили активы, номинированные в долларах США и евро. К категории "Прочие валюты" отнесены в том числе активы в канадских (3,1%) и австралийских (1,0%) долларах, а также активы в юанях (2,8%). Остатки на счетах в японских иенах и швейцарских франках были незначительны", — отмечается в документе.

Таким образом, доля прочих валют увеличилась за счет вложений в активы, номинированные в юанях. Валюта КНР только в конце 2015 года была признана Международным валютным фондом как резервная и вложения российского ЦБ в нее по итогам 2016 года составляли лишь около 0,1%.