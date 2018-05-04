МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%, говорится в релизе Glencore.

"Консорциум сегодня отправил уведомление CEFC о прекращении данного соглашения в соответствии с его условиями", — говорится в сообщении компании.

Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.