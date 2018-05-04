ВТБ Капитал стал лауреатом премии The Banker "Лучшие сделки 2018 года"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сделка ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ), в которой инвестбанк выступил единственным консультантом по продаже компании Essar Oil консорциуму инвесторов, победила в номинации "M&A-сделка года в Азии" премии "Лучшие сделки 2018 года" журнала The Banker, сообщает пресс-служба ВТБ.
Лауреаты премии британского журнала The Banker, который является одним из наиболее авторитетных изданий на финансовом рынке, определяются на основе таких критериев, как сложность структуры сделки и ее реализации, инновационность и рыночная конъюнктура при осуществлении транзакции.
"Эта сделка, став одновременно крупнейшей прямой иностранной инвестицией и крупнейшей M&A-сделкой в Индии, безусловно, является знаковой для всего рынка страны. Мы активно работаем в этом регионе, предоставляя лучшие решения для наших клиентов, и международный опыт ВТБ Капитал позволит нам в дальнейшем предлагать рынку наиболее оптимальные и эффективные решения", — привели в пресс-службе комментарий первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева.