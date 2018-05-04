ВТБ Капитал стал лауреатом премии The Banker "Лучшие сделки 2018 года"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сделка ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ), в которой инвестбанк выступил единственным консультантом по продаже компании Essar Oil консорциуму инвесторов, победила в номинации "M&A-сделка года в Азии" премии "Лучшие сделки 2018 года" журнала The Banker, сообщает пресс-служба ВТБ.

Объем транзакции составил 12,9 миллиарда долларов.

Лауреаты премии британского журнала The Banker, который является одним из наиболее авторитетных изданий на финансовом рынке, определяются на основе таких критериев, как сложность структуры сделки и ее реализации, инновационность и рыночная конъюнктура при осуществлении транзакции.

"Эта сделка, став одновременно крупнейшей прямой иностранной инвестицией и крупнейшей M&A-сделкой в Индии, безусловно, является знаковой для всего рынка страны. Мы активно работаем в этом регионе, предоставляя лучшие решения для наших клиентов, и международный опыт ВТБ Капитал позволит нам в дальнейшем предлагать рынку наиболее оптимальные и эффективные решения", — привели в пресс-службе комментарий первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева.