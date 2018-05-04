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Экономика

География и русский язык привлекут инвесторов из ЕАЭС в МФЦ "Астана"

17:2304.05.2018
(обновлено: 17:26 04.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНабережная реки Есиль в Астане. Архивное фотоНабережная реки Есиль в Астане. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) может стать крупным региональным бизнес-хабом; инвесторов из стран Евразийского экономического союза и других постсоветских стран должны привлечь географическая близость, дружелюбная языковая среда, новейшая финансовая инфраструктура и британское право, уверен управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Бакытжан Сагинтаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МФЦА, предполагающий особый правовой режим для финансовых организаций, призван стать финансовым хабом для стран СНГ, Западной и Центральной Азии. Финансовый центр специализируется на развитии рынков капитала, управлении активами, развитии сектора исламского финансирования и управлении благосостоянием частных лиц (private banking). Центр начал работу 1 января 2018 года.

"Исторически все наше развитие, в том числе инфраструктурное развитие, привлечение инвестиций, выпуски облигаций, сопровождались финансовыми центрами в Лондоне, Дубае, Стамбуле. Обслуживание нашей части мира шло оттуда. Но так вечно продолжаться не может. Двадцать лет назад Астана возникла как крупный политический центр Евразии, вполне естественно, что мы перейдем к оказанию услуг как бизнес-хаб региона", — сказал журналистам Келимбетов в ходе презентации деятельности МФЦА.

Управляющий МФЦА отметил, что у "Астаны" есть целый ряд преимуществ для инвесторов из постсоветских стран. "Во-первых, мы ближе географически, чтобы к нам прилететь, не нужны визы. Во-вторых, мы дружественная русскоязычная территория, что тоже вызывает определенное доверие. В-третьих, те нововведения, которые мы у себя внедряем, — новая биржа, новое законодательство, новая инфраструктура", — перечислил он преимущества финцентра.

Привлекательное законодательство

Виды Астаны. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Главной "новинкой" финансового центра является введение принципов британского права для обслуживания интересов МФЦА, рассказал журналистам регистратор суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.

"У нас два независимых юридических органа — международный суд МФЦА и международный арбитражный центр МФЦА. Право, которое применяется на территории МФЦА, называется действующим правом МФЦА и довольно близко к принципам британского права и к международной передовой практике", — подчеркнул он.

"Идея в том, чтобы предоставить международному бизнесу и инвесторам такую правовую систему, которая им уже знакома. Большинство международных компаний, которые мы приглашаем инвестировать в МФЦА, уже применяют похожее право при заключении своих международных контрактов. То есть мы создали правовую систему в МФЦА, которой международный бизнес будет доверять", — пояснил Кэмпбелл-Холт.

Представитель суда МФЦА отметил, что орган может заниматься решением любых споров, возникших в рамках юрисдикции финцентра. "Это включает в себя все сферы права, которые требуются для работы коммерческого финансового центра. Однако в сферу ответственности суда МФЦА не входят уголовные дела и административные дела", — уточнил он.

Финансовая география

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Как отметил Келимбетов, МФЦ "Астана" выделила для себя три географических направления, на которых изначально планирует сосредоточиться, — это ближайшие соседи по СНГ, Евразийский экономический союз и китайская инициатива "Шелковый путь".

"Когда мы говорим "международный финансовый центр "Астана", для нас это географически три измерения. Самое простое — Центральная Азия — это рынок порядка 50-60 миллионов человек. В широком смысле мы считаем, что можем охватить также Азербайджан, Грузию, Монголию и южные области России. Второе большое направление — это быть финансовым центром внутри ЕАЭС, это еще больший рынок для нас — 170 миллионов человек", — отметил он.

Третьим направлением для "Астаны" является развитие в рамках "Шелкового пути". "Для нас, в первую очередь, это ответственность: международная ответственность — не стать барьером, а своя ответственность — максимально использовать это направление", — подчеркнул управляющий МФЦА.

В настоящее время в "Астане" работает 11 компаний, в основном из Казахстана, однако есть и один крупный международный игрок — Государственный банк развития Китая, зарегистрировавший там представительство. По словам Келимбетова, еще пять крупных китайских банков проявили интерес к работе с "Астаной".

Келимбетов в конце апреля отмечал, что к концу текущего года в МФЦА планируется зарегистрировать в качестве резидентов 100 компаний, до конца 2020 года — 500 организаций, в том числе из России. По его словам, пока в основном планируется привлекать компании из сфер финансовых услуг и инфраструктуры, но в перспективе стать резидентами финцентра может быть предложено компаниям нефтегазового сектора и организациям, занимающимся агропереработкой и финансовыми технологиями.

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