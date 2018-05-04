Тамбовская область в I кв произвела сельхозпродукции на 12,6 млрд рублей

ТАМБОВ, 4 мая — РИА Новости. Объем валовой продукции сельского хозяйства в Тамбовской области по итогам I квартала 2018 года составил 12,6 миллиарда рублей с ростом 28% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на Тамбовстат.
"В Тамбовской области по итогам I квартала текущего года зафиксирован рост практически во всех сферах экономики. Это очень хорошие результаты. Надо этим дорожить и применить все возможные ресурсы, чтобы сохранить такую динамику в течение всего года", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Высокие показатели также достигнуты в строительной сфере региона. Так, с января по март 2018 года введено в строй 80,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 3,7% больше уровня первого квартала прошлого года, газовых сетей — 44,6 километра с ростом в 7,3 раза. Работ по виду деятельности "строительство" выполнено почти на 3 миллиарда рублей, что на 26,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В пресс-службе добавили, что индекс промышленного производства в области по итогам I квартала этого года составил 124,5%.