Медведев призвал усилить контроль над производством сельхозпродукции

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Необходимо усилить контроль над производством сельхозпродукции в регионах и минимизировать риски распространения опасных заболеваний животных, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно усилить контроль за производством сельхозпродукции в регионах нашей страны. У нас интенсивно очень за последнее время развивается производство и мяса, и молока – это очень хорошо и отрадно. Но мы должны минимизировать риск распространения болезней, которые опасны для животных и для человека и вспышки которых могут появиться сразу в нескольких регионах", — сказал Медведев на совещании, посвященном контролю качества экспортной сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим глава правительства напомнил, что есть предложение конкретизировать полномочия Россельхознадзора по контролю над работой ветеринарных служб на местах.

Кроме того, он напомнил, что важным направлением в данной сфере является создание современной системы контроля качества экспортной сельхозпродукции, которая позволит видеть ее движение "от поля — до прилавка", что позволило бы найти информацию о каждом этапе производства и продажи.

"Причем, вводить этот контроль нужно с первого этапа, и внедрение этой системы – задача непростая, она потребует определенное время и определенных подходов", — подчеркнул глава правительства.